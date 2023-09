Descubra onde e quando Chico Moedas traiu Luisa Sonza

A cantora, que recentemente fez uma música em homenagem ao ex-namorado, anunciou o término na manhã desta quarta-feira (20).

Meus amores, mais cedo contei para vocês que a cantora Luisa Sonza anunciou o término do seu relacionamento com o colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, Chico Moedas, o muso inspirador para o atual hit da cantora ‘Chico’, após descobrir uma traição vinda do mesmo, o que me deixou extremamente

Com isso, o meu amigo e colunista Leo Dias, que sempre tem as melhores informações sobre o mundo dos famosos, descobriu e revelou detalhe sobre ato de mau caratismo que foi cometido contra Luisa.

De acordo com o colunista, a traição de Chico Moedas aconteceu no último domingo (17), no banheiro de um bar, que fica localizado no Galeto Sats, no bairro Botafogo, do Rio de Janeiro.