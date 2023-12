Depois que um homem se jogou no mar, Cruzeiro cancela apresentação de Alexandre Pires

Genteeeee, acabei de saber de uma tragédia que aconteceu dentro do MSC Preziosa, que partiu de Santos (SP), onde ocorre a primeira noite do evento Réveillon em Alto Mar. O ocorrido foi que um homem decidiu tirar a própria vida e se atirou da varanda de sua cabine em direção ao mar, fazendo a embarcação interromper a navegação por volta da 0h50 deste sábado (30) e ficar parada por mais de duas horas. O cantor Alexandre Pires faria uma apresentação no palco da área externa do navio à 1h, mas o show foi cancelado. A equipe de segurança iniciou as buscas, mas o corpo da vítima não foi encontrado.

De acordo com o jornalista Gabriel Perline, tudo isso aconteceu por volta das 0h50 e ecoou o alarme de segurança do navio, então a navegação foi interrompida e todos foram informados pelo circuito interno de que um passageiro havia caído no mar. Nos relatos que circularam no local, o rapaz teria brigado com sua mulher dentro da cabine em que estavam hospedados. E em um ato de descontrole, decidiu se atirar no mar.

Com as turbinas desligadas, a equipe de segurança do navio iniciou o protocolo de busca e resgate no mar, que se estendeu até às 3h20. O corpo não foi encontrado e um novo comunicado interno foi disparado no sistema de som da embarcação, alertando os passageiros de que a guarda costeira assumiria a missão de procurar vestígios da vítima a partir daquela hora. Na sequência, os motores foram ligados novamente e a viagem seguiu rumo a Angra dos Reis (RJ).

Alguns funcionários do navio relataram para o colunista que não é a primeira vez que isso acontece, e que quando alguém se atira no mar com o navio em movimento, as chances da pessoa ser encontrada são praticamente inexistentes.

O cantor Alexandre Pires já estava pronto para subir no palco, mas sua apresentação foi cancelada diante de tal ocorrido. O evento em alto mar acaba somente no dia 2 de janeiro, a programação musical é extensa e outros artistas irão performar no navio.