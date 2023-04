Depois de ser traída por Adnet, Dani Calabresa diz não aceitar traição

Humorista contou detalhes em entrevista para o ‘Saia Justa’, revelando até um acordo com o seu marido, Richard Neuman

Que evento! Dani Calabresa no ‘Saia Justa’ rendeu muitos assuntos no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. A musa contou que não aceita mais traições, depois do que passou com Marcelo Adnet em 2014, e dá detalhes sobre a sua vida pessoal ao lado do seu marido Richard Neuman. Na entrevista, Calabresa ainda fala sobre o amor romântico.

“Eu pus um chip na virilha do Richard. Vocês estão falando isso de ‘se você fizer não me conta’… Tem carma que eu já. Eu já passei isso na minha vida. O quê?”, disse, fazendo as apresentadoras caírem na gargalhada. Questionada sobre ser ciumenta, ela admitiu: “Eu sou, mas nem tanto”, disse ela.

Para quem não sabe, Dani perdoou a traição de Adnet e só foi terminar com o humorista em 2027, três anos após o ocorrido. Marcelo foi visto aos beijos com uma mulher no Leblon, no meu país, Rio de Janeiro.