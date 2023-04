Depois de causar no mercado, influenciadora faz reconstrução vaginal: “Para ter A primeira vez”

Kerolay Chaves foi expulsa de um mercado em Belo Horizonte após surgir no local com roupas inapropriadas para bombar no Only Fans

A gostosa que causou no mercado de BH voltou a ficar na boca das fofoqueiras aqui do Leblon. Acontece que Kerolay Chaves fez uma reconstrução vaginal para ter a sua primeira vez (de novo), só que dessa vez do jeito que ela sempre sonhou, muito romance e com conforto. ‘Sim, eu fiz. Já era um desejo meu em relação a minha primeira vez, porque foi muito ruim, só tenho recordações ruins e isso me incomodava. Queria, meu sonho, era ter um momento super romântico e foi por isso que fiz, para ter a primeira vez para que eu me sentisse à vontade, como deveria ter sido”, disse ela. Parece que os 5 minutinhos de fama viraram 10 mesmo, hein? Porque Kerolay virou notícia em muitos veículos de comunicação e agora aproveita a fama de ser a gostosa que sofre “gostosofobia”. Afe!