Figura! Deolane Bezerra explica porque excluiu as redes sociais da filha Valentina: “Ia ser cancelada”

A Doutora contou a perola que a filha, de quatro anos, soltou nas redes sociais

Na última terça-feira, (31), Deolane Bezerra participou do PodDelas, podcast das influenciadoras Tatá e Boozueta, e as podcasters perguntaram porque ela excluiu as redes sociais da filha mais nova, Valentina, que completou seis anos essa semana.

“Ela tinha cinco anos no dia que o Kevin [ex marido de Deolane] faleceu e ela fez um vídeo assim: “Oi, aqui é a Valentina! O Kevin faleceu e eu tô muito triste. Me sigam e me deem like””, contou a Doutora. Que figurinha!

“Aí eu falei: “não, gente! Pelo amor de Deus!” Juro por Deus”, descrevendo sua reação, Deolane contou que o vídeo foi postado no TikTok que a pequena tinha. “Ela postou isso no TikTok, aí eu pensei: “não, essa menina não pode ter TikTok””, contou rindo.

Deolane ainda falou que estava rindo de nervoso e que quando viu o vídeo relevou, porque ela é uma criança, mas que se fosse um adulto seria cancelado na hora. “Uma criança de cinco anos cancelada na internet?”, comentou a Doutora.

Ai gente, que figura né? Aliás, essa semana foi a festa de aniversário da pequena e foi a coisa mais linda! E inspirada em quê? Sim, no TikTok! Devolve a conta pra lenda, Deolane!