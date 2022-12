Deolane encontra Pétala após saída da Fazenda: “Ninguém solta a mão de ninguém”

Após a saída da influenciadora da Fazenda, as duas se encontraram e o momento foi registrado em vídeo

Amizade de milhões ou não vai durar nada? Pétala e Deolane estão dando o que falar na web e já parece que teremos uma amizade pra lá de especial: Da Fazenda para a vida. As duas se encontraram ontem (05), após a saída de Pétala do reality da Record a tempo para ver o jogo do Brasil.

“Mimada, teimosa, mas com um coração gigante. Ninguém solta a mão de ninguém, esse foi o combinado! Voa borboletinha”, escreveu Deolane.

Em vídeo publicado no Instagram de Deolane ela aparece abraçando a participante que tocou o sino no meio de muitos gritos e pulinhos.