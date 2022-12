Delegado invade casa de família ilegalmente e faz ameaças: “Vou explodir a cabeça dessa filha da puta”

A invasão aconteceu pois o enteado do delegado havia tido problemas com o filho das responsáveis pela casa, ambos menores de idade.

E mais uma vez nos deparamos com o abuso de poder de policiais. Triste perceber que aqueles que deveriam estar ali para nos proteger, a qualquer momento podem entrar em nossa casa, como uma arma em punho, nos ameaçando e a nossa família, assim como aconteceu com uma mulher em um condomínio fechado de Cuiabá.

No último dia 28 (segunda-feira), o delegado da Polícia Civil do Mato Grosso, Bruno França Pereira,invadiu a casa de uma família, acompanhado de outros três policiais, ambos armados. O Delegado não só arrombou a porta da casa em questão, como aterrorizou toda a família ali presente, chegando a fazer a seguinte ameaça: “manda ela sair daí, senão vou disparar na cabeça dela”, se referindo a uma menininha que chorava desesperada com toda essa situação.

Toda essa confusão aconteceu pois um dos filhos (menor de idade) do casal responsável pela casa citada acima, havia tido problemas com o enteado do delegado, que resolveu aterrorizar a família e levar a mãe do garoto presa injustamente.

As cenas em questão foram gravadas pela câmera de segurança da casa, onde é possível, nitidamente, ver e ouvir as ações ilegais do delegado. Até quando teremos que lidar com isso? Aff!