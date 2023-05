De Férias com o Ex Caribe terá novo spin-off: “A Ressaca”

O reality terá um spin-off de cinco episódios recheados de festa, pegação e é claro, os barracos que não podem faltar.

Gente, que babado! Na manhã desta quinta-feira (11) ,a Paramont+ divulgou em suas redes sociais o primeiro teaser do spin-off que será lançado do último ‘De Férias com o Ex’, que será denominado “De Férias com Ex Caribe: A Ressaca”.

O programa, que terá apenas cinco episódios, contará com a participação de 12 dos ex-participantes do reality, e promete que terá muita festa, pegação e claro, os barracos que não podem faltar.

E é claro que para ser spin-off de respeito, o programa não poderia deixar de trazer o que rolou com ex-confinados, após o fim do reality, como a MC Mirella se jogando na noitada, como nunca, e o casal Lipe e Dessa, que está vivendo todos os dilemas de uma gravidez.

Além dos citados acima, o spin-off também contará com a presença dos seguintes ex-participantes: Maria Venture, Will Guimarães, Luana Targino, Marina Gregory, WL Guimarães, Laddy Nada, Lumena Aleluia, Sérgio Mota e Bifão.

Para quem, assim como eu é viciado nesses realitys e está louco para ver os babados que essa edição vai trazer, fiquem ligados, pois, ele que terá novos episódios todas as quintas, terá a sua estreia na próxima quinta-feira (18), às 21h, e será veiculado na MTV e na plataforma de streaming Paramount+.