Mc Mirella, Lipe e Bifão. Quem está confirmado no De Férias com Ex Celebs?

Participantes vão render muito kikiki e gritaria (como se a gente não gostasse de um mal feito)

Só quem assistiu vai saber que pelo título dessa matéria a treta está mais que pronta. Os participantes mais icônicos das edições do De Férias com Ex vão voltar na edição Celebs do programa que arranca suspiros das fofoqueiras com muita pegação.

Bifão é uma das primeiras confirmadas do programa, a musa estará junto de Lipe, que participou do reality na mesma edição, 4ª temporada.

Além dos dois, Mc Mirella, a musa do Only Fans, vai fazer uma pausa na carreira para conseguir entrar no reality de pegação. De acordo com o MTVzou, a musa está confirmada para essa 8ª temporada.

Segundo as más línguas, Ingrid Ohana também estará na edição com Lucas Albert. Eitaaa! Esse cabaré vai pegar fogo!