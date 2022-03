De Férias com Ex Caribe tem festa fetichista, suíte master com trisal e treta

Episódio inédito da série tem tudo que a gente gosta kikiki e bagunça das boas

Eu não tô morta, e os participantes do De Férias com Ex também não. O oitavo episódio da nova edição do reality, gravado em Cartagena, na Colômbia (muy rico), vai ao ar hoje, quinta-feira (03) e promete entregar todas as tretas lendárias que já conhecemos.

Tudo que a gente gosta em um só lugar: kikiki e bagunça das boas (Foto: Divulgação)

Essa edição está sendo diferente, misturando brasileiros com estrangeiros. Aquela mistura boa que brasileiro adora. O clima tropical e quente deixa os nervos à flor da pele e o tablet ajuda a apagar esse fogo.

Apolo, Lua e Vascki vão para orla descobrir quem é o próximo ex, e recebem Bruno Damásio, ex de Vascki. O galã chega até a casa fazendo todo mundo dançar. “Minha arma de sedução é a dança”, dispara, mas parece que Vascki ainda está conectada com o gato. “É uma história que ainda não está finalizada”, diz o muso.

Apolo, Lua e Vascki aguardando o ex (Foto: Divulgação)

A noite Bruno passa pelo ritual de iniciação com muito leite condensado e várias lambidas dos participantes. Logo após a agitação, o tablet toca e anuncia que é dia de festa com tema, decoração e acessórios fetichistas eles curtem e se jogam na pegação. Errados não estão, né?

Suíte master pegando fogo (Foto: Divulgação)

O clima fica ainda mais quente quando o tablet toca e dá a chance de Gabriel levar duas pessoas para curtir a suíte master junto com ele. Quem será que o gato vai escolher?

O clima de treta se instala quando Julienne tira satisfação com Mari Franco sobre a relação dela com Ortega: “Não teve empatia comigo”. Mari rebate: “Cresce desgraça!”. Eita, surto leve e tênis.

Na manhã seguinte Julio e Mari Azevedo são convocados pelo Tablet para um date, quase que um remember para os dois pombinhos. Quando eles voltam para a casa, Jotave fica enciumado e exclama para Mari: “Tu é falsa!”. Oi? Isso mesmo.

Eu não sei vocês, mas estou ansiosa para assistir tudo isso, porque treta e pegação estão garantidas.