Davi para de seguir influenciadora após flagra

Vish! Davi deu o que falar ao aparecer e ser flagrado com Bárbara Contreras. Depois deles se aproximarem, segundo ela, ao pedir uma foto com o ex-BBB por ser fã dele e acabaram sendo flagrados jantando juntos em Salvador, na Bahia, eles não se seguem mais.

Entre diversos motivos, um notado pelos internautas seria uma curtida da moça em um comentário falando para ela “tirar até as cuecas dele”. Depois de perceberem essa curtida, Bárbara tirou o like da postagem e após isso veio o unffolow do campeão do BBB 24.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, afirmou ela.