Daniel Dantas fala sobre seu relacionamento com Letícia Sabatella: “Não dá para morar junto”

O ator afirma que gostaria de ter morado em casas separadas em todos os seus antigos relacionamentos.

Eu amo essa liberdade que os casais atualmente possuem, de serem quem realmente são um com o outro. Um ótimo exemplo dessa liberdade, é o relacionamento entre o ator Daniel Dantas e a atriz Letícia Sabatella.

Em entrevista ao ‘O Globo’, Daniel contou que, devido às diferenças existentes entre ele e Letícia, é impossível que o casal venha morar junto.

“Não dá para morar junto. A gente é muito diferente, somos opostos”, afirmou Dantas.

Vale lembrar que o casal já teve a experiência de morar na mesma casa, durante o período mais crítico da pandemia de covid-19, mas pelo jeito a experiência não foi das melhores, já que mesmo continuando juntos, eles decidiram ficar cada um em sua casa.

Se mostrando completamente feliz com a forma que os dois se entenderam de ficarem em casas separadas, o ator revela que queria que todos os seus antigos relacionamentos tivessem sido assim.

“Todos os meus outros casamentos deveriam ter sido assim. Num deles, eu morava num bloco, e ela no outro. Era ótimo! Quando a gente queria se ver, atravessava o play”, revelou o ator.

Por fim, ele relembrou como que o relacionamento entre ele e Letícia veio à tona, dizendo: “Tiraram uma foto da gente se beijando, e a Letícia me perguntou o que eu achei. Só pensava que precisava botar mais cabelo aqui, ó [apontou para o cocuruto]. Apareci publicamente, não como artista, mas como pessoa, no dia em que eu saí com Letícia”.