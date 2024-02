Dado Dolabella rebate Luana Piovani: “Fala tanto em sororidade, atacar outra mulher, queria entender”

O artista esteve no podcast Projeto Rap Brasil, o ator apontou que as falas da ex-namorada são para lhe atingir

Minha gente, que isso? Dado Dolabella soltou o verbo ao participar do podcast Projeto Rap Brasil. O artista rebateu as acusações de Luana Piovani e disse que a atriz tenta lhe atingir com o que vive falando nos stories.

“Olha eu consigo falar por mim, não consigo falar pela cabeça dela […] Mas isso daí… acho que até fez um storie hoje botando um vídeo dela de quando ela tinha doze anos de idade de quando ela desafinou num programa de TV…”.

Dado ainda diz que não a entende quando ela defende as mulheres, mas suas atitudes são diferentes. “Eu não entendo, ela que fala tanto de sororidade feminina, atacar uma outra mulher, eu queria entender isso“, justificou.