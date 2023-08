Críticos internacionais elogiam atuação de Bruna Marquezine em Besouro Azul

O filme estreou nesta quinta (17) e já arranca elogios para a atuação, personagem e carreira da brasileira

Toda boa e velha fofoqueira sabe bem o surto que o Brasil entrou quando anunciaram que Bruna Marquezine estaria em Besouro Azul. A atriz brasileira mostrou para o que veio e arrancou diversos elogios dos críticos mais sisudos.

“Todo o elenco de apoio é muito cativante, com contribuições valiosas, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny – cuja vontade de viver perto de uma família amorosa a atrai para o clã Reyes e impulsiona seu romance com Jaime. Juntos, eles têm uma química adorável”, afirmou o The Hollywood Reporter.

Vale ressaltar que o filme tem Xolo Maridueña como protagonista e Bruna é apenas sua acompanhante na história que promete tirar o fôlego dos cinéfilos.