“Cristiano Ronaldo Jr. Vem aí”, anuncia Luva de Pedreiro ao anunciar a chegada de seu primeiro filho

O influenciador fez o anúncio que será pai de um menino nesta sexta-feira (25) nos stories do seu perfil do Instagram.

Minha gente, o influencer Luva de Pedreiro acabou de anunciar em seu instagram que está á espera de seu primeiro filho. A criança que ele chamou de “Cristiano Ronaldo Jr.”, está com cinco meses de gestação e ele não revelou quem é a mãe da criança, ou que tipo de relacionamento mantém com ela.

Muito aborrecido com as polêmicas no qual seu nome está circulando na web. Luva fez um desabafo, contando que ele estava vivendo um momento feliz e que os boatos acabaram com a alegria dele.

“Olha, eu vou falar a verdade todinha agora, vou falar a verdade toda. Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica, mas pronto falei: eu vou ser pai! Meu filho tem 5 meses e eu nunca falei a ninguém na internet porque é só polêmica”, afirmou Luva. Veja o vídeo abaixo:

Em seguida, o influenciador lamentou a situação e disse que estava aguardando um momento oportuno para anunciar a novidade, então acho melhor antecipar a informação: “Era para eu anunciar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas da pessoa, só para botar o cara em polêmicas e mentiras. Deixa eu em paz, pô! Vou ser pai agora, 5 meses já. Cristiano Ronaldo Jr vem aí. Valeu minha tropa”, acrescentou.