Crise de ciúme: Jornalista afirma que Piqué já invadiu set de gravação de Shakira com Maluma

De acordo com o jornalista Jordi Martin, o jogador era bem ciumento com a cantora, mesmo em relação aos seu trabalhos do passado, que são lembrado até hoje

Iiih gente, tanto ciúme para morrer na praia? De acordo com o jornalista Jordi Martin, Piqué já teve diversos ataques de ciúme por sua ex-esposa, Shakira. O comunicador disse que o jogador chegou a invadir um set de gravações que a musa estava com Maluma em uma parceria musical. “Havia muitos rumores naquela época de que poderia ter uma ‘tensão sexual’ entre Shakira e Maluma. Piqué, com uma pulga na orelha, apareceu no set sem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas”, afirmou. O jornalista ainda diz que tudo aconteceu nas filmagens de ‘Clandestino’ e Shakira já via que sua relação caminhava para o fim. Jordi afirma que o lance entre os dois foi estritamente profissional. Estadão Conteúdo