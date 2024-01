Como assim? Andressa Urach conta detalhes de ficada com Cauã Reymond

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores e fãs ao revelar que já ficou com Cauã Reymond. A ex-Miss Bumbum contou que ficou com o ator no passado e disse que se recorda dos bons momentos até hoje.

“Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: ‘Uau! É você’. Até hoje eu recordo, boas lembranças”, disse ela em entrevista ao “Selfie service”, ao dizer o nome de alguns homens que já ficou e que gostaria de gravar.

O ator teria ficado uma fera por revelar o segredo e ela chegou a revelar que foi bloqueada do WhatsApp dele. Na época, ela também elogiou a performance de Cauã. “Foi maravilhoso, tudo de bom”, argumentou.