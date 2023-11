Com shortinho do Corinthians, Presidente Lula mostra que está se recuperando da cirurgia no quadril

A primeira dama Janja publicou hoje nas redes sociais um vídeo em que o Presidente Lula aparece chutando bola e fazendo exercícios físicos

Meus amores, olha só essa habilidade com as embaixadinhas. Presidente Lula tá tirando muita onda, já estou vendo-o sambando na Sapucaí no próximo carnaval. Nesta sexta-feira (3), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se exercitando. Na gravação, o presidente aparece com um short do Corinthians.

“O que é importante é que hoje está completando cinco semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltar a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira, quinze minutos”, disse.

“Eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço, eu estou tentando fazer alongamento, ou seja, quando fizer oito semanas que eu fiz a cirurgia, eu vou estar intacto, perfeito para voltar a jogar bola, correr, andar e para voltar a viajar o Brasil para encontrar com o povo”, continuou.