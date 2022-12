Com look inspirado na Princesa Diana, Kate Middleton rouba a cena na cerimônia da premiação Earthshot

Durante o evento, o Príncipe William fez questão de agradecer as homenagens que a cidade havia prestado a sua avó.

É óbvio que por onde membros da família real passam eles chamam a atenção, principalmente quando Princesa de Gales Kate Middleton surge em uma premiação utilizando um charmoso vestido verde brilhante e uma das mais icônicas joias da Princesa Diana.

Na noite de ontem (02) acompanhada do Príncipe William, Kate Middleton roubou a cena ao comparecer a cerimônia de premiação Earthshot, que aconteceu em Boston, com um lindíssimo vestido ombro a ombro, verde, da marca Solace London, completando seu visual com uma linda gargantilha repleta de esmeraldas e diamantes, que pertencia à falecida Princesa Diana.

Durante o evento, o look da Kate não foi a única coisa que chamou a atenção quando se refere a família real. Em determinado momento, o Príncipe William fez um pronunciamento, onde ele agradecia todas as homenagens que foram prestadas à então falecida Rainha Elizabeth II.

“Nesta nossa primeira visita ao exterior desde a morte de minha avó, gostaria de agradecer ao povo de Massachusetts e particularmente de Boston por suas muitas homenagens prestadas à falecida rainha. Ela se lembrou de sua visita bicentenária de 1976 com grande carinho”, agradeceu.

Sendo um dos responsáveis por dar vida a essa premiação, que possui 5 categorias, sendo elas Proteger e restaurar a natureza; Limpe nosso ar, reviva nossos oceanos; Construa um mundo sem resíduos; e Consertar nosso clima, mais uma vez o Príncipe relembra sua avó e comenta sobre a premiação que foi lançada no ano passado.

“Minha avó era uma das otimistas da vida e eu também. É por isso que no ano passado lançamos o Prêmio Earthshot com a ambição de criar uma plataforma verdadeiramente global para inspirar esperança e um otimismo urgente enquanto procuramos salvar o futuro do nosso planeta”, prosseguiu o Príncipe.