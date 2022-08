Cleo Pires renova votos de casamento, com presença de Glória Pires e Fiuk

Eu amei os looks dessa renovação de votos, acho chique toda família ser artista e famosa. Segundo a revista Quem, Cleo publicou nesta sexta-feira, 12, fotos de sua renovação de votos com o marido Leandro D`Lucca. Os dois já eram casados no civil no ano passado em Minas Geria.

A cerimônia aconteceu em julho, em São Paulo, mas a atriz só mostrou os cliques agora. A celebração foi feira pelo babalorixá Paulo de Oya e contou com a presença de toda a família da atriz, a mãe Glória Pires, Orlando Morais e Fábio Jr, e dos irmãos Fiuk, Tainá, Krízia, Ana, Antonia e Bento.

Em sua página Cleo agradeceu: “Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @paulo_nt_5 por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vcs todos”, escreveu ela.

A atriz já era casada no civil desde 2021. (Reprodução Instagram)