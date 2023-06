Cleo Pires já ficou um ano sem transar: “Saco cheio”

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, ela contou detalhes sobre sua vida sexual e ainda revelou que teve uma passagem demissexual

Mesmo que Cleo Pires passe um sexy appeal, se engana quem acha que a vida da atriz é agitada e transante. Em entrevista oa ‘Quem Pode, Pod’, ela revelou que já ficou um ano sem sexo porque estava cansada e de saco cheio da vida de solteira. A atriz ainda disse que viveu uma época demissexual, que é quando a pessoa e atrai por uma conexão mais forte com as pessoas, vai além do sexo.

“Fiquei um ano com saco cheio da vida de solteira, um ano sem transar. Ficava com pessoas e falava: ‘daqui não passa’. Eu comigo mesma, super. Fiquei meio demisexual”, contou a atriz.

O fato ocorreu no período de 2017 a 2020, quando ela ficou separada do seu atual marido, Leandro D’Lucca. A atriz chegou a compará-lo a outros homens na época.