Claudia Raia se desculpa após usar termo capacitista no ‘Mais Você’: “Aprendendo”

A atriz usou suas redes sociais para falar sobre o caso que deixou a web alvoroçada quando a atriz falava sobre o nascimento do seu filho

O ‘Mais Você’ recebeu Claudia Raia e ela não se conteve ao falar detalhes sobre o nascimento do seu filho caçula, Luca. O que a web notou, foi que ela usou um termo capacitista para revelar detalhes da história. Logo, a atriz usou suas redes sociais para se desculpar diante do termo e ainda disse que está aprendendo a cada dia.

A atriz Claudia Raia usou o termo “retardados” durante uma participação no Mais Você e recebeu uma chamada da lacrosfera. Para não ser cancelada, a atriz correu a se desculpar de maneira nada original: "A gente tá sempre aprendendo né."@ClaudiaRaia vc rouba o povo, vagabunda!!! pic.twitter.com/S8Ab7qMBKm — 🇧🇷Are you Okay?🇧🇷 (@Areyouok8888) July 5, 2023

“Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder… A gente parece um bando de retardados”, disse a atriz em um tom descontraído sobre as reações dela e do marido, Jarbas. “Me dói tanto quando as pessoas usam sem saber que tá errado”, escreveu uma internauta no Twitter.

Em seu Instagram ela se desculpa: “Estou aqui pra pedir desculpas por uma palavra indevida que eu usei no ‘Mais Você’. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente”, disse.