Cláudia Raia fala sobre bronca em jornalista: “O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada”

Atriz contou ao jornal Extra que tem o maior respeito com a imprensa e pelos jornalistas

Cláudia Raia foi ouvida pelo jornal Extra depois que um vídeo dela dando uma bronca em um jornalista no evento da Vivara de 60 anos rodou a internet. A musa disse que o momento foi uma brincadeira e colocou a culpa na edição do vídeo que passou uma impressão diferente do que aconteceu de verdade.

“Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim”, disse ela.

Para quem não sabe, a atriz solta o verbo no jornalista depois dele perguntar sobre o nome do seu filho, que será Luca.