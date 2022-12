Claudia Raia conta que teve um pequena convulsão na praia

Atriz relembrou do susto que passou em uma viagem e que chegou a sofreu uma convulsão leve

Nossa grávida do momento nos passou o maior susto ao contar detalhes de sua viagem às Bahamas no Encontro com Patrícia Poeta. Cláudia Raia disse que sofreu uma convulsão leve na praia por causa de desidratação. A atriz ainda disse que tinha feito um treino de perna pesado e a academia estava muito quente.

“Estava muito calor, tipo 42 graus. Tinha ido malhar, feito um treino de perna pesado, a academia estava muito quente, e eu tomando água. A gente foi à praia, eu estava sentada e, de repente, desmaiei com a cara na areia. Tive uma pequena convulsão que ninguém sabia o que era, era desidratação”, contou.

A musa não deixou de dizer que ficou surpresa ao descobrir que estava grávida tempos depois. “Viajei com meus filhos, subi ladeira, pulei de barco, tudo grávida sem saber. Só sentia um soninho, achei que tava puxado esse ano pra mim. Foi até bom, porque engravidar aos 55 anos de idade é um peso que pode não dar certo, ninguém engravida com essa idade, e não saber no primeiro trimestre foi bom para dar aquela relaxada”, contou ela.