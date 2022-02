Mais que amigas, friends! Cintia Dicker recebe flores de Piovani

Cintia Dicker recebe flores de Piovani

E em seus stories, Luana elogiou a modelo…

Para quem achava que Cintia Dicker, esposa de Scooby, e a ex do marido, Luana Piovani brigavam o tempo todo, se enganou! Assim como Luana Piovani já negou rivalidade entre as duas, em recente entrevista para Patrícia Kogut, a modelo fez o mesmo. Inclusive recebendo flores de Lulu, acredita?

Foto: Reprodução

Ao que tudo indica, através de seus stories (@cintiadicker), Cintia irá viajar e recebeu flores da atriz. Na legenda escreveu: “Que coisa linda e de muita delicadeza!!! Obrigada @luapio”. Fofas né? Lulu repostou e escreveu: “Gratidão”.

Lu ainda comentou que seus filhos passaram um mês com Cintia e voltaram revisadas do piolho, com as unhas cortadas e cheias de roupas novas. “Cabelinho do Bem repicado, Bem fazendo fisioterapia, a Liz fazendo aulinha particular. Melhor cuidado com a Cintia que com o pai. Você acha que Pedro tá ligando para fisioterapia? Para corte de cabelo? Para unhas?”. Ela não perde a oportunidade de cutucar Scooby né? O amor, desculpa, ex amor, é lindo…