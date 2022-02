“Deveria existir um partido Nazista legalizado no Brasil”. “Se o cara for anti-judeu ele tem direito de ser Anti-judeu”, diz Monark.

Monark defende partido nazista no Brasil

Gente… Monark não sabe nem a cor da cueca que usa, que dirá ter responsabilidade pra falar sobre isso…

Mais absurdos proferidos por ele, aquele que não cansa de passar vergonha e coleciona as ideias e argumentos mais toscos da internet. Se existisse um Oscar Vergonha Alheia, na casa de Monark não caberia tantas estatuetas… E lembrem-se do que Tia Kátia Já disse: Parem de transformar pessoas desnecessárias em famosos…

Em conversa Tábata Amaral e Kim Cataguiri, para o podcast Flow, Monark falou vários absurdos, entre eles, que deveria ter um partido nazista legalizado no Brasil. E que as pessoas tem o direito de ser anti-judeu… ai ai…

Tábata tentou explicar para ele, ou melhor, explicar não, desenhar porque ali o entendimento e bom senso são escassos e para comprovar é só dar uma olhadinha em algumas de suas falas que reverberaram na internet. Gabriela Prioli que o diga.

Tábata argumentou que não pode haver direito sobre a vida do outro por conta de sua raça, muito menos apoiar extermínio de pessoas. E ele continuou igual um robô tentando argumentar em cima de nada, porque é isso que ele faz… não possui embasamento algum sobre qualquer questão histórico-político que se propõe a falar. Uma vergonha!

Mas grupos na internet já se movimentam e pedem aos patrocinadores do podcast que parem de investir e patrocinar o conteúdo de Monark. Mas será que os patrocinadores estão satisfeitos com o conteúdo do Flow? Porque se associar a um programa onde o apresentador não agrega em nada e vai contra conceitos históricos e de grupos de minorias?

Resta saber então se I Food, Bis Lacta, Amazon, Prime Vídeo BR, Ragazzo, Puma e Wise Up manterão seus patrocínios neste podcast que mais merecia o esquecimento e o apagamento das redes…