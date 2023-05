Cid Moreira não sofre maus-tratos de esposa! MPRJ concluiu caso e arquivou o processo

O filho do apresentador moveu uma ação contra a companheira de Cid Moreira, acusando Fátima Sampaio de cárcere privado

Eu contei para vocês que o filho de Cid Moreira estava movendo um processo contra a companheira do ator, Fátima Sampaio, alegando que ela tratava mal o seu pai e ainda acusando ela de fazer ele vítima de cárcere privado. Acontece que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) constatou que ele não é vítima de maus-tratos e documentos mostram que o ator ainda está “lúcido e orinetado”, de acordo com a Quem.

O resultado do processo diz que Cid é “plenamente capaz de realizar atos da vida civil e que não há qualquer indício de situação de risco, tratando-se de representação infundada”.

“O Cid é capaz de responder por ele mesmo, está bem cuidado, que está tudo bem com a gente. Eles viram que ele está muito bem da cabeça. Que maravilha! Que alívio! Acabou muito bem essa história”, celebrou Fátima.