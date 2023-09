Cid Moreira abre o coração sobre a morte de sua filha

O jornalista e locutor falou sobre o assunto em uma entrevista para a jornalista Patrícia Poeta, no dia de seu aniversário de 96 anos,

Minha gente, nesta sexta-feira (29) o jornalista e locutor Cid Moreira completou seus 96 anos e em entrevista a jornalista Patrícia Poeta, ele abriu o seu coração e falou sobre uma de suas maiores dores, a morte de sua filha Jaciara, que foi vítima de um enfisema pulmonar em 2020.

“Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a droga… surgiu a droga e ela não conseguiu”, iniciou o locutor, que logo e seguida confessou: “Diante do imponderável, eu sempre me curvei“.

Em outra ocasião, em suas redes sociais, o jornalista também falou da morte de sua filha quando o influenciador e comediante Whindersson Nunes falou sobre a morte de seu filho com a influenciadora Maria Lina, pouco tempo após o seu nascimento.

“Eu fiquei muito comovido com essa foto no Instagram do Whindersson Nunes. Os meses de espera, o amor. A ansiedade e, infelizmente, no final a dor. Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando. Não perdi a minha filha bebê, ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela. Imagina os sonhos e as expectativas que uma criança traz para nossas vidas?”, comentou na época.