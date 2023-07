Christina Rocha comete gafe em entrevista com Sônia Abrão

A anfitriã do podcast não sabia que a apresentadora do “A Tarde é Sua” tinha perdido a sua mãe no início deste ano.

Gente, eu no lugar da Christina Rocha não saberia onde enfiar a minha cara. Durante o último episódio do podcast "Christina PodTudo", que é apresentado pela comunicadora Christina Rocha, que foi ao ar na última quarta-feira (12) e que teve como convidada a apresentadora Sônia Abrão, a anfitriã do programa cometeu uma gafe daquelas ao perguntar sobre a mãe de sua convidada, que infelizmente já faleceu. "Tua mãe está bem, né?!", perguntou Christina, que foi respondida de forma bem direta: "Morreu". Visivelmente sem graça, a apresentadora rapidamente se desculpou e perguntou quando a tragédia aconteceu. "Ai, meu Deus, me desculpa, morreu. Morreu quando?". Tentando amenizar o constrangimento de Christina, Sônia revelou que a sua perda foi recente, enfatizando que a dona Cecília Abrão era uma grande fã da anfitriã do podcast. "Não, imagina, é muito recente! Foi janeiro deste ano… Ela amava você, te achava demais". Para colocar um ponto final nessa gafe, Christina deseja seus sentimentos a convidada e troca de assunto, perguntando sobre a irmã de Sônia. "Poxa vida, nossa! Meus sentimentos, eu não vi! E a Margareth, está bem?". Morreu quando? 🗣 pic.twitter.com/f7bhiePnSA — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 13, 2023