Chris Evans se casa com Alba Baptista

O final de semana foi movimentado para a imprensa internacional, afinal Chris Evans se casou com Alba Baptista. De acordo com o Page Six, a cerimônia aconteceu de forma bem íntima na casa do ator em Boston, nos Estados Unidos.

Os convidados foram proibidos de usarem os celulares e ainda tiveram que assinar um termo que proibia a divulgação de imagens do casal na cerimônia. Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Jeremy Renner estavam presentes.

O namoro dos dois já tem mais de uma ano e eles assumiram publicamente em 2022.