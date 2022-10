Chocada na BR: Mick Jagger viveu romance com dois colegas do Rolling Stones

Biografia da banda britânica, ‘The Stone Age: Sixty Years of Rolling Stones’ revela detalhes de uma das bandas mais famosas do mundo.

Ave Maria, a gente ama uma cachorrada (tipo Gil do Vigor) e essa é uma daquelas notícias que deixam as fofoqueiras de cabelo em pé. A escritora Lesley-Ann Jones, revelou na biografia da banda, Rolling Stones, que o vocalista Mick Jagger já viveu um romance com dois colegas da banda britânica.

Segundo o Daily Mirror, as investigações apontaram que o cantor não se relacionou apenas com o músico David Bowie, mas também com o guitarrista Keith Richards e Mick Taylor.

Até o momento Mick não se manifestou diante das alegações da escritora da biografia da banda. Ai Jesus…