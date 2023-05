Chitãozinho e Xororó disparam sobre irmãos Simas: “Somos mais bonitos”

Em entrevista para Léo Dias, os artistas contaram detalhes sobre a série do Globoplay que conta a vida da dupla sertaneja. ‘As Aventuras de José e Durval’ chega ainda esse ano

Nós já sabemos que a produção da série ‘As Aventuras de José e Durval’ está a todo vapor e ainda esse ano vamos poder contar com a história de Chitãozinho e Xororó disponível no cardápio de títulos do Globoplay. Em entrevista para Léo Dias eles contaram detalhes sobre a produção e arriscam a dizer que são mais bonitos que os irmãos Simas que vão dar vida aos dois.

“Somos mais bonitos! Ficou muito bom! Na época, usávamos aquele cabelo comprido, com mullet arrepiado”, brincou Xororó.

Chitãozinho ainda disse que a escolha dos atores foi muito boa, mas não deixou de chamar a atenção para a altura dos dois. “Eu fiquei feliz de ver um homem daquele tamanho me representando, me deu orgulho”, celebrou.