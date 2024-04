“Cheguei e ele tinha levado tudo”, diz Gracyanne Barbosa sobre a saída de Belo da casa do casal

Amores, e as informações a respeito do fim do casamento da influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. Desta vez, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Gracy revelou que o ex-marido antecipou a sua saída da antiga casa do casal.

“Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, afirmou a influenciadora.

Ao que tudo indica, a saída do cantor da mansão foi antecipada após os diversos rumores de que a musa fitness havia lhe traído outras vezes, além daquela que ela mesma havia confessado, após o anúncio do término do relacionamento deles.