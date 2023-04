Chega ao fim o casamento de Mariana Goldfarb e Cauã Reymond

O casal, que era extremamente shippado pelo público, estava junto desde o mês de abril de 2019.

Gente, que babado! Estou até agora sem acreditar. Na tarde desta quarta-feira (19), a influenciadora Mariana Goldfarb utilizou as suas redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com o galã da TV Globo, Cauã Reymond.

O casal, que com certeza era um dos mais amados pelos brasileiros, estavam juntos desde o mês de abril de 2019 e encantavam o público com a sua química incomparável.

Em meio a um desabafo, a ex do galã anuncia o fim do casamento com o ator e afirma que as nossas vidas são feitas apenas de coisas boas.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas“, anunciou a influenciadora.

Para finalizar, a gata afirma que está passando por um momento muito doloroso e que não irá mais comentar sobre o assunto.

“Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”, finalizou Mariana.