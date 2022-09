César Filho e Silvio Santos pintam cabelo no mesmo salão

O registro foi feito no salão onde vários apresentadores cuidam das madeixas

Eles são os melhores e sabem disso, pois se ainda tinham dúvidas eu vim tirar todas elas. César Filho encontrou Silvio Santos em um salão de beleza e acabou registrando o momento. O local ainda funciona como um baú de achados com diversos outros nomes da TV brasileira.

O que sabemos é que o salão fica na cidade de São Paulo e os apresentadores apareceram com tinta até nas sobrancelhas. Aloca!

Além dos dois musos, Ratinho também esteve presente no local para dar aquele tapa no visual. Renata Alves e Luiz Bacci também estavam presentes no salão.

Afe, que encontro, viu? Daria tudo para ser uma mosquinha e estar nesse momento.