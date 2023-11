Celine Dion em sua primeira aparição pública após o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida.

A cantora tirou foto com fãs após assistir um jogo de hóquei em Las Vegas e estava acompanhada de seus filhos.

Meu Deus, vocês não sabem o quão feliz eu estou aqui, meus amores. Depois de três anos reclusa após o diagnóstico de síndrome rara, minha diva maravilhosa Celine Dion fez sua primeira aparição publica e o local escolhido foi um jogo de hóquei em Las Vegas e ainda fez questão de tirar fotos com fãs no vestiário.

A cantora estava torcendo por seu time, o Montreal Canadiens, em jogo contra o Vegas Golden Knights, que infelizmente perdeu o jogo.

A cantora estava acompanhada pelos filhos, René-Charles, 22, e Nelson e Eddy, gêmeos de 13 anos até o vestiário, aonde a artista posou com a vice-presidente de comunicação do Montreal Canadiens, Chantal Machabée, que divulgou a imagem nas redes sociais.

“Uma ótima visita em nosso jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline Dion, por sua grande generosidade. O time todo ficou muito feliz em conhecer você e sua família”, escreveu.

Em dezembro de 2022, Céline Dion foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma doença rara.

De acordo com a Stiff Person Syndrome Foundation, esta é uma condição neurológica que afeta o sistema nervoso central, especificamente o cérebro e a medula espinhal.

Rara e incurável, a síndrome causa espasmos musculares debilitantes. Em 2022, Céline Dion adiou os shows de 2023 para 2024 e cancelou oito apresentações no verão do Hemisfério Norte. Não há previsão de retorno para os palcos no momento.