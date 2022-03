Mais detalhes sobre a banheira de gelo de Cauã Reymond

Diego Hypolito, Lady Gaga e Felipe Tito são adeptos às práticas geladas de mergulhar no gelo

Se Lady Gaga, Felipe Titto, Diego Hypolito e Cauã Reymond fazem, quem somos nós, meros mortais, para não mergulharmos em uma banheira de gelo? Ninguém né. Além deles, jogadores e anônimos usam a banheira para aliviar o estresse e repor as energias.

Lady Gaga em piscina de gelo (Foto: Reprodução)

Já falamos da prática de Cauã aqui, mas fomos mais a fundo para descobrir todos os benefícios por trás de um mergulho para lá de gelado. Carlo Guaragna, ícone do Yoga no Brasil contou tudo sobre a prática.



Carlo Guaragna dá dicas para uma prática saudável (Foto: Reprodução)

Claro que os ganhos são diversos, como ter mais energia, melhorar a imunidade, o sono, aliviar dores e diversos outros benefícios. Para o professor o maior ganho está no psicológico, ou seja, na parte mental.

“O que eu, particularmente, mais gosto desta prática é o enfrentamento diário do medo que o ser humano tem da vulnerabilidade. Sim, ao trocar olhares com uma banheira de gelo você sentirá medo e vencer isto diariamente é o maior benefício psicológico para mim”, completa Carlo.

Felipe Titto em piscina de gelo (Foto: Reprodução)

Para quem quiser começar a praticar o banho de gelo, Guaragna deu dicas valiosas. “Começar o treinamento no verão com banhos gelados e mantê-lo durante o inverno já é um desafio grande, mas palatável. No percurso entre verão e inverno, mantenha o hábito do banho gelado e quando chegar o verão novamente comece a imersão no gelo, sustentando a prática também durante o inverno”, indica o profissional.

Diego Hypolito em piscina de gelo (Foto: Reprodução)

Carlo ainda ressalta que a prática deve durar 12 minutos semanais, divididos em 6 imersões de 2 minutos cada. Lembrando que é sempre importante consultar o médico antes, para avaliar se o banho de gelo é uma boa alternativa.

Tô quase dizendo que vou me jogar numa banheira de gelo, será que alivia o estresse? Quem sabe (risos).