Banho de água fria: Cauã Reymond é fã. Entenda os benefícios

O ator é fã de um banho de gelo para energizar o corpo e tirar toda a urucubaca de tempos ruins

Se a beleza de Cauã dependesse de um banho de água fria (fria, não, gelada!) ele seria ainda mais belo. O galã não dispensa um bom banho com a banheira repleta de gelo, fiquei até curiosa sobre os benefícios dessa prática.

Cauã Reymond toma banho de gelo para tirar energias ruins (Foto: Reprodução)

O ator compartilhou com seus seguidores do Instagram a sua banheira de gelo ao ar livre. “Depois de um final de semana daqueles, com a família, amigos, graças a Deus, amém, ainda mais com tudo que está acontecendo no mundo, estou mais grato ainda. Vou terminar meu domingo com gelinho, é isso aí, fazer um bainho de gelo e começar bem a semana”, disse Cauã.

De acordo com os profissionais da saúde, são inúmeros os benefícios de se tomar um banho de gelo, como os jogadores de futebol, sabe? Entre eles: estimulação do sistema imunológico, aumento da disposição e o estado de alerta, melhora da circulação, ajuda no tratamento de depressão e redução das dores musculares.

Ator não dispensa um banho frio (Foto: Reprodução)

Pensa que acabou? O banho gelado ajuda a acelerar o metabolismo, cuidar da saúde da pele e evitar ressecamento do cabelo. Benefícios é o que não falta.

Dá para acreditar que um banho de gelo pode ajudar até na melhoria do sono? O que precisa é de coragem para enfrentar uma banheira cheia de gelo, ou a água fria do chuveiro. Confesso que no verão não dispenso, mas no inverno eu passo.