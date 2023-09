Cauã Reymond passou mal em cena de sexo com Bárbara Reis

A cena que os dois protagonizaram em ‘Terra e Paixão’ tiraram o fôlego das minhas noveleiras de plantão

A cena de sexo de Cauã Reymond e Bárbara Reis em ‘Terra e Paixão’ aqueceu o horário nobre da Globo. O que a gente não sabia é que o ator passou mal para fazer a cena. O ator contou detalhes sobre a gravação em entrevista ao Jornal Extra e revelou que estava doente quando foi gravado.

Cauã conta que estava com sinusite, mas que seguiu até o fim. “Eu estava com sinusite, tomando antibiótico e corticoide. A novela vem sendo bem intensa para mim”, contou ele.

As noveleiras nem se ligaram que ele pudesse estar doente, porque o clima esquentou as minhas amigas do Leme ao Pontal. Aloca!