Cássia Kis convoca brasileiros para rezar contra ameaça comunista

Nestas eleições, a atriz tem se posicionado a favor do candidato Jair Bolsonaro.

E mais uma vez a política e a religião estão se misturando. Recentemente viralizou na internet um vídeo onde a atriz Cássia Kis, que faz parte do elenco de ‘Travessia’, a nova novela das 21h, convoca seu público para ir até a cidade Aparecida do Norte, para rezar contra uma possível “ameaça comunista”.

“Convido a todos os brasileiros para no próximo dia 12 de outubro, às 15h, rezarmos o Santo Rosário, desta vez em Aparecida. Suplicaremos à tão boa mãe, que governe o nosso país e que nos livre da ameaça comunista”, convocou a atriz.

Cássia Kis convida todos os católicos a vestirem verde e amarelo no próximo dia 12 de outubro e a rezarem para Nossa Senhora Aparecida.



Viva Maria Santíssima!

Viva Cristo Rei! pic.twitter.com/VRnedPFvoy — Centro Dom Bosco (@centrodombosco) October 8, 2022

Durante essas eleições, Kis tem feito forte campanha contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e declarado apoio ao então presidente e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro.

A atriz, que durante o auge da pandemia abominava as atitudes de Bolsonaro, dizendo até que ele “deveria levar uma surra de cinto da mãe”, atualmente possui uma narrativa bem diferente em relação ao político. Atualmente, Cássia afirma que Jair é um “grande homem”.

De acordo com o novo posicionamento da atriz a respeito do atual presidente da República, “Ele é o único presidente do mundo que fala em Deus e fala com força”.