Caso Victor Meyniel: Yuri diz a PMs que bateu porque ele teria “desrespeitado” sua esposa

O estudante de medicina confirmou que conheceu o ator em uma balada do Rio de Janeiro e que os dois partiram para o seu apartamento

Dá para acreditar que a história do espancamento de Victor Meyniel é muita mais em baixo do que a gente pensa? O agressor do ator contou ao sargento Fabiano Valadão que o agrediu porque ele “teria desrespeitado sua esposa”. O agressor também disse que conheceu Victor numa “baladinha”.

De acordo com a Folha de Pernambuco ele chegou a mentir que era militar, apresentando um crachá do Hospital Central da Aeronáutica. Na delegacia ficou comprovado que ele não era médico, nem militar e sim estudante de medicina.

Ou seja, além de agressão ele responderá por falsidade ideológica. De acordo com o depoimento de Victor, Yuri quem o convidou para ir ao seu apartamento que dividia com uma amiga da mesma profissão.