Casimiro se mete no ‘BBB22’, briga com perfil de Naiara e critica Vyni

Casimiro se mete no ‘BBB22’, briga com perfil de Naiara e critica Vyni. O youtuber, que é sucesso no Twitter, criticou os brothers.

O youtuber, que é sucesso no Twitter, criticou os brothers “Meteu essa?”, sim, o bordão de Casimiro cabe muito bem nesta nota. O youtuber, que é sucesso nas redes sociais pela sua forma desbocada e divertida em falar, criticou Naiara Azevedo e Vyni em seu Twitter, na última segunda-feira, (31). Foto: Reprodução Vocês acreditam que ao dizer que Naiara Azevedo era escrota e insuportável e pediu que ela sumisse da sua TV através de um tweet, o administrador da conta da cantora respondeu? Enviou uma foto de um controle remoto dando a entender que Casimiro teria que desligar a TV na próxima? BA-BA-DO! O moço não ficou quieto e respondeu que era para o administrador usar uma foto sem marca d’água, porque fica muito chato assim como a participação da cantora no reality. O jogo da discórdia não foi só dentro da casa né? Leia também Casos de Família! Tiago Abravanel revela mágoa de Silvio Santos e dispara: “não existe relação” Dica do adm pro próximo tweet:



usa essa imagem limpa, fica melhor pra comunicar, essa marca d’água fica meio chata na imagem, tipo a Naiara Azevedo na casa. pic.twitter.com/04N6LhMZoz — caze (@Casimiro) February 1, 2022 E depois, ele postou que, por causa da chamada, todos esperávamos — e não mentiu — que Vyni fosse o novo Gil do Vigor e que foi uma loucura compara-los. Inclusive, a participação do brother está sendo bem criticada, porque Vyni é, na grande maioria das vezes, mal educado com Tadeu Schmidt sendo extremamente debochado. E a lenda Gil do Vigor era super respeitoso com Tiago Leifert… O Viny não aconteceu né. Esperar que ele fosse um “novo Gil” foi loucura nossa, comparar com o homem que mais viveu o BBB da história é muito pesado. — caze (@Casimiro) February 1, 2022 vyni sendo super desne com o tadeu pic.twitter.com/WsoX0lp4U0 — biel (@smbielz) February 1, 2022 Casimiro, o Brasil está com você! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE