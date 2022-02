Casos de Família! Tiago Abravanel revela mágoa de Silvio Santos e dispara: “não existe relação”

egundo o ator, ele fez um teste para uma novela de Iris Abravanel e não passou. O brother revelou mágoa de seu avô. Confira:

Nesta madrugada, (1º), Tiago Abravanel revelou a verdadeira relação que tem com o avô Silvio Santos e surpreendeu não somente Laís e Rodrigo, que estavam na conversa, como os telespectadores.

O ator contou que existem duas alas em sua família: a das tias com seu avô e a dele com sua mãe, Cíntia Abravanel, e irmãs. E por causa disso, passou 33 anos sofrendo ao ver que no Natal, por exemplo, as tias passam com seu avô, mas sua mãe não é convidada — Cintia não é filha da atual esposa do dono do baú, Iris Abravanel. Inclusive, também revelou, que sua mãe sofre muito e se sente excluída, e isso lhe dói muito.

Abrava também contou a Rodrigo que o programa que tinha na emissora do avô, “Famílias Frente a Frente”, não teve apoio do SBT e ele quem teve que correr atrás de tudo, e que isso também o magoou profundamente. “Eu pensava com a cabeça que todo mundo pensa: ‘por que ele não vai me dar uma oportunidade’?”. Já com a Rede Globo, ele contou que tem uma gratidão imensa pelo reconhecimento que ali recebe.

Ele também contou que em “Salve Jorge”, seu personagem foi escrito para ele por Glória Perez que o viu no teatro, mas quando fez teste para uma novela de Iris Abravanel não passou. Gente, tá vendo como julgamos errado por causa de capa de revista?

Tiago também comentou do episódio em que sua tia Patrícia, teve falas homofóbicas em seu programa “Vem Pra Cá”, e ele postou um vídeo em suas redes sociais com um recado para tia. “As pessoas me perguntaram porque eu não liguei para ela. E aí eu pergunto: ‘por que ela não me ligou?’ Se bobear, minha tia nem tem meu número”. E encerrou dizendo que tem dificuldade de chamar Sisi de ‘avô’. Pesado hein?!

Será que a família Abravanel vai se pronunciar?

