Casamento às Cegas: Deixada no altar, Verônica expõe relação com a ex-futura sogra: “Extremamente grossa e asquerosa comigo”

A moça relata que William havia lhe afirmado que levaria o casamento para frente.

E não é que esse reencontro da segunda temporada do programa “Casamento às Cegas” rendeu. Tendo a oportunidade de colocar todos os pingos nos “i’s”, Verônica não poupou as suas palavras para lavar a roupa suja com o seu ex- companheiro de programa.

Apesar de terem sido um dos casais mais shippados da temporada, tudo deu errado entre o casal William e Verônica, começando pelo fato de que durante a troca de alianças no casamento, ele disse não.

Tranquilo, William se mostrou ciente de que sua atitude não foi decente e confessou que foi influenciado por sua mãe na tomada de tal decisão.

“Eu também analisei alguns pontos. Ela é uma mulher preta, retinta e careca. Será que é válido eu dizer sim, fazer bonito para todo mundo ver e depois falar: ‘um forte abraço, se vira’?”, confessou.

Em contrapartida, Verônica não estava nenhum pouco tranquila. Irritada e ainda se sentindo exposta pelo acontecido, ela afirmou que a todo momento Willian se mostrou disposto a seguir em frente com o casamento, chegando a desistir quando já estava no altar.

“Jogou tudo no lixo! Ali você mostrou pra mim o quanto é imaturo, babaca! Olhou pra mim de manhã e disse: ‘Até o altar’, e tem coragem de falar: ‘Hoje não, minha rainha’. Você tá louco?”, indagou a participante.

Mas não parou por aí não amores, Verônica fez questão de mandar um recadinho para a mãe de William, a dona Maura, que segundo ela, sempre foi extremamente grossa e asquerosa com a mesma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu quero agradecer [Dona Maura], porque isso me deu um puta livramento, porque eu ia tomar a pior decisão da minha vida ali”, afirmou a jovem.