Casal é flagrado fazendo sexo em avião e polícia é acionada

O ato aconteceu dentro de um voo que ia de Luton, na Inglaterra, para Ibiza, na Espanha, na semana passada

O caso só chegou ao ouvido da mídia essa semana, afinal envolveu até polícia no caso do casal que foi pego com a boca na botija. Acontece que os dois resolveram se conhecer melhor no banheiro do avião e tudo acabou sendo descoberto pelos comissários de bordo.

Ao abrir a porta do compartimento, o comissário se deparou com um homem e uma mulher com as calças abaixadas até os tornozelos. O homem fechou a porta rapidamente e a polícia foi acionada.

A cia aérea, Easyjet, confirmou o caso. “Esse voo de Luton a Ibiza em 8 de setembro foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo”, disse em nota, sem esclarecer se os dois foram detidos.