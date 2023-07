Casagrande detona Tiago Leifert: “De forma asquerosa”

O ex-Global já pediu desculpas por ter feito uma mensão à palmeirense que morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro em um jogo

Tiago Leifert já pediu desculpa por ter falado uma inverdade sobre a jovem que morreu no estádio de futebol ao ser atingida por uma garrafa de vidro. Walter Casagrande não ficou calado e meteu o pau no apresentador, ex-Global, dizendo que ele não fez nenhuma menção de sentimento diante da morte da torcedora e ainda diz que ele foi asqueroso.

“Enquanto os pais, os avós, irmão e amigos estão passando por um sofrimento enorme pela perda inesperada e violenta da garota de 23 anos, o Sr. Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirense e flamenguistas”, disse.

E completou: “Tanto faz a diferença, Tiago. Se a Gabriela Anelli estava fora ou dentro, ela continua sendo a vítima. Ela morreu devido a uma briga de torcida. Você tem a cara de pau de vir defender esses torcedores do Flamengo? Ele não tem nenhuma menção de sentimento e preocupação com os familiares da Gabriela (…) Nenhuma lamentação pelo ocorrido, nenhuma dor pela morte de uma jovem. Mas ele tem uma teoria própria para justificar um assassinato na porta do Allianz Parque”, finalizou.