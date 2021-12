Carolina Ferraz precisa urgentemente assistir a programação da Record

O Família Record foi palco de climão! A apresentadora Carolina Ferraz confundiu os nomes de Luis Bacci e Reinaldo Gottino várias vezes.

Rolou torta de climão minha gente! Carolina Ferraz se confundiu ao falar de Gottino e Luis Bacci, pegou mal!

O Família Record, evento criado pelo diretor Vildomar Batista, que acontece desde 2006 na emissora, está perdendo sua relevância e a culpa é da própria Record TV. Colocar a nossa diva Carolina Ferraz para apresentar o Família Record, foi um grande erro da emissora!

Gottino foi confundido com Luis Bacci por Carolina. Foto: R7

Diga-se de passagem que, Carolina, elitizada como ela só, não iria estar por dentro do casting da emissora, ou seja, do famoso quem é quem… confundir Bacci com Gottino é raso, não condiz com a realidade de Carol. Mas é importante lembrar que, em se tratando de Carolina, é incompreensível que ela não saiba os nomes de seus colegas de emissora e que apresentam programas de grande audiência dentro da grade da emissora.

E consequentemente, Bacci foi confundido com Gottino. Foto:R7

Outro grande erro da Família Record foi não convidar alguns artistas da casa como Mariana Godoy, Celso Freitas, Fabíola Reipert e Sergio Aguiar. Noa caso da Fabíola por exemplo, por mais que falem que ela é regional, ela deveria fazer parte do Família Record. Afinal, fofoqueira defende fofoqueira né mores!

O Família Record existe desde 2006. Foto: R7

Mas voltando ao assunto sobre a confusão de nomes que Carolina fez, dizem que rolou um mal estar ali. A notícia foi publicada pelo site Notícias da TV, do Jornalista Daniel Castro.

Imagina se eu vou nesse amigo secreto e Carolina Ferraz me chama de Mara Maravilha? Eu tô no chão! Nem pensar meu povo!