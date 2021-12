Já desconfiava, essa Angel é o diabo! Foi ela que matou Guilherme!

Verdades Secretas chega à sua reta final com uma revelação: Foi Angel que matou Guilherme no acidente que acontece no inicio da trama.

No capítulo 40 de Verdades Secretas 2, Angel (Camila Queiroz) foi drogada por Cristiano (Romulo Estrela). O boy fez isso na intenção de que a modelo confessasse a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).

Angel é drogada por Cris e confessa os crimes. Foto: Reprodução.

E vou dizer para vocês… o plano de Cris deu tão certo que Angel falou até demais, falou tanto que acabou confessando mais um crime: O Assassinato de Guilherme!

Foto: Reprodução.

Ela contou que a morte de Gui foi planejada, pois estava cansada do marido, afinal ele gastou todo dinheiro que tinham das heranças de ambos em jogos e drogas! Em uma briga do casal, com medo que Guilherme machucasse seu filho, pois ele estava sob efeito de drogas e bastante fora de si, Angel entrou no carro com eles.

Ela avança no volante e provoca o acidente. Foto: Reprodução.

Na cena, Gui sai dirigindo em alta velocidade. É quando Angel avança no volante e o carro perde o controle em um vale nevado. Os três estão no interior do veículo e ele capota várias vezes. Angel consegue sair do carro e levar seu filho… Gui muito mal, pede ajuda, mas ela o larga lá e o carro explode!

Angel tramando o assassinato de Gui. Foto: Reprodução.

Ela corta a mangueira de combustível do carro. Foto: Reprodução

A modelo assassina ainda revela um ponto chave na história que conta para Cristiano, ela mesma cortou a mangueira de combustível do veículo…

Eu ouvi perigosa minha gente?