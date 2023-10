Carolina Dieckmann desabafa sobre fama de grosseira 

A atriz comentou sobre um vídeo antigo, que viralizou recentemente, onde uma astróloga detona sua postura nos bastidores de um programa.

Habla mesmo!!! Amores, ontem (13) a maravilhosíssima atriz Carolina Dieckmann utilizou os stories do seu instagram para comentar um vídeo antigo que viralizou recentemente. No vídeo em questão, uma astróloga detonava a atriz, afirmando que ela teria sido extremamente grosseira nos bastidores de um dos programas da maioral, Xuxa Meneghel.

“Ela foi de uma grosseria, me deu uma patada, que eu praticamente caí no palco da Xuxa de bunda. Ela foi tão grosseira, que a fama de grossa que tem realmente faz jus à grosseria”, diz a astróloga no vídeo.

Diante disso, nas suas redes, Dieckmann detona a atitude da astróloga, afirmando que comentários com os dela não só não são inocentes como também, muitas das vezes, são feitos de forma maldosa.

“Não acho que quem fala [de mim] é coitado… ‘Ah, deixa para lá, a pessoa quer aparecer’. Não, não é coitado. Pelo contrário, às vezes é muito maldoso, né? […] Quando fico sabendo, venho aqui falar com vocês não pela pessoa que está falando, porque ela provavelmente vai continuar falando e ela faz o que quiser, né?””, iniciou Carolina.

Continuando, ela alfineta a mulher do vídeo, utilizando os seus próprios vídeos para questionar se quem está precisando de uma evolução espiritual não é ela, ao invés das pessoas que ela fica julgando.

“Seus anjos todos devem estar aí do seu lado se perguntando: será que esse é o jeito mais legal de você agir? Você que diz que eu, Daniel, Daniela Mercury e sei lá mais quem, porque não vi todos os seus vídeos, devemos melhorar espiritualmente, será que você também não precisa?”, alfinetou a atriz.