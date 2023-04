Carol Portes quebra o silêncio e expõe detalhes dos assédios que sofreu de Marcius Melhem

A atriz, que foi uma das mulheres que denunciaram o ator por assédio sexual, conta detalhadamente como tudo aconteceu

É gente, infelizmente, mais uma vez venho falar sobre essa caso absurdo, as acusações de assédio sexual contra o ator Marcius Melhem. Após quase 9 anos, a atriz Carol Portes se sentiu à vontade para falar abertamente sobre o crime a qual ela foi vítima.

Em entrevista ao ‘UOL’, a atriz detalha o caso, que aconteceu no noite do dia 27 de novembro de 2014, na época em que Portes trabalhava com Melhem no programa ‘Tá no Ar’ , mas que o assombra até hoje.

Ela conta que foi surpreendida com mensagens do ator, que pedia para tomar banho no quarto no qual ela estava hospedada em um hotel na Barra. Estranhando o comportamento de Marcius, ela conta que chamou uma amiga para ficar com ela, mas isso não impediu que o ator a atacasse.

“Ele saiu de toalha e me… me beijou à força, e… enfim, eu me desvencilhei, e aí superconstrangida. Bom, qualquer mulher já passou por isso, assim, de… desvencilhar, sabe? Ah, não, não, não… E aí eu: ‘Não, não, vamos, quero ir logo, vamos logo’, tipo, vamos embora, né? Não vai rolar nada”, detalhou a atriz.

Depois desta situação constrangedora, Carol conta que Melhem voltou a lhe procurar e lhe assediar durante as gravações do programa, lhe chamando de gostosa ou coisas do tipo, o que lhe deixava extremamente desconfortável.

Por fim, a atriz conta que com o tempo Melhem foi cansando de não ser correspondido por ela e isso foi afetando diretamente em sua profissão, já que de uma hora para a outra a sua participação no programa, a qual ele era o chefe, foi diminuindo esporadicamente.

Vale lembrar que além de Carol, outras sete mulheres já relataram ao Ministério Público que foram vítimas de assédio sexual de Marcius Melhem.